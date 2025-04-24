Çin, ABD’nin Gümrük Müzakerelerini Yalanladı

ÇİN YÖNETİMİNDEN YALANLAMA

Çin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri üzerine Çin ile aktif müzakereler yapıldığına dair iddiasını yalanlıyor. ABD Başkanı Trump’ın yeni gümrük vergileri sonrasında Çin ile ticaret görüşmelerinin “aktif” olarak sürdüğüne dair açıklamasına Çin’den sert yanıt geldi.

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, yaptığı açıklamada, “Çin’in pozisyonu tutarlıdır. İstişarelere ve diyaloğa açığız, ancak her türlü istişare ve müzakere karşılıklı saygı temeli ve eşit bir şekilde yürütülmelidir. Çin-ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme olduğuna yönelik iddialar, rüzgarı yakalamaya çalışmaktır ve hiçbir gerçek temeli olmamakla birlikte asılsızdır” ifadelerini kullandı.

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN CEVAP

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, gümrük vergileri hakkında ABD ile herhangi bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair soruya yanıt vererek, “Bunların hepsi yalan haber. Çin ve ABD, gümrük meselesi hakkında bırakın anlaşmaya varmayı, herhangi bir istişare veya müzakereye girmedi” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray’da gümrük vergileriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Çin ile aktif olarak görüşüyor musunuz?” sorusuna “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey aktif” cevabını vermişti.