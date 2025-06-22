Çin, ABD’nin İran’a Saldırısını Kınadı

ÇİN’DEN ABD’YE SERT TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere saldırısını kınadı. Bugün yapılan açıklamada, ABD’nin bu saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) denetimindeki tesisleri hedef aldığı açıklandı. Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın amaç ve ilkeleri ile uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiği vurgulandı ve bu tip girişimlerin Orta Doğu’daki gerilimi artırdığı belirtildi.

ATEŞKES İÇİN ÇAĞRI

Açıklamada, “başta İsrail” olmak üzere çatışmalara katılan taraflara bir an önce ateşkese varmaları, sivillerin güvenliğini sağlamaları ve diyalog ile müzakere sürecine başlamaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, Çin’in uluslararası toplumla birlikte çaba göstererek adaleti savunmaya ve Orta Doğu’da barış ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğu ifade edildi.