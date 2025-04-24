Çin, ABD’nin Tarife İddalarını Reddetti

PEKİN YÖNETİMİ, ABD’NİN AÇIKLAMALARINI YALANLIYOR

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi artışlarıyla ilgili olarak Çin ile müzakerelerin aktif olduğunu duyurmasını yalanlıyor. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Hı Yadong, bu konuda yaptığı açıklamada, “Çin-ABD ticaret müzakerelerinde herhangi bir ilerleme olduğu iddiası olgusal temelden yoksundur, rüzgarı yakalamaya yöneliktir.” dedi. Hı, Çin’in diyaloğa ve istişareye açık olduğunu belirterek, bu tür görüşmelerin karşılıklı saygı ve eşitlik temeli üzerinde yapılması gerektiğini vurguladı. Sözcü, tek taraflı tarife artışlarını başlatan tarafın ABD olduğunu ifade ederek, “Eğer ABD, gerçekten sorunu çözmek istiyorsa uluslararası toplumun ve iç kamuoyunun akılcı seslerine kulak vermeli, Çin’e yönelik tüm tek taraflı tarife tedbirlerini iptal etmeli ve farklılıkları eşit diyalog yoluyla çözmenin yollarını aramalı.” şeklinde konuştu.

ÇİN’İN TEPKİSİ VE KARŞILIKLI TARİFELER

Çin, ABD Başkanı Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu “karşılıklı tarifelere” ilk tepkiyi vererek aynı oranda karşılık verme kararı almıştı. İki ülke arasındaki bu tarife restleşmesi neticesinde ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e; Pekin de ABD’ye karşı yüzde 125’e kadar çıkarmıştı. Washington yönetimi, diğer ülkelere uyguladığı karşılıklı tarifeleri 90 gün süreyle ertelerken, Çin’e yönelik olanlar ise hemen yürürlüğe girmişti.

TRUMP’TAN GÜMRÜK TARİFELERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump, dün Oval Ofis’te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığını ele alarak, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” dedi. Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump, gümrük tarifeleriyle ilgili bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.