Çin-ABD Ticaret Gerilimleri Kriptoyu Etkiledi

ÇİN VE ABD ARASINDAKİ TİCARET GERİLİMİ KRİPTO PARALARI ETKİLİYOR

Çin ile ABD arasındaki ticaret çatışmalarının kripto para piyasalarındaki etkisi, fiyatların artmasıyla kendini gösterdi. Başkan Trump’ın diğer ülkelere yönelik gümrük vergilerini %10 oranında indirmesi ve 75’ten fazla ülkenin ABD ile ticaret müzakereleri başlatması, global piyasalarda pozitif bir atmosfer yarattı. Bitcoin, Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini artırma seçeneğine rağmen, diğer ülkeler için vergilerin düşürülmesi kararı ile değer kazandı. Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 6 Nisan Pazar günü Trump’ın ilk gümrük vergisi planlarının hayata geçmesiyle 80.000 doların altına düşmüştü. Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da “Çin’in dünya piyasalarına gösterdiği saygı eksikliğine dayanarak, Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin’e uygulanan Gümrük Vergisini yüzde 125’e çıkarıyorum” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Aynı zamanda 90 günlük bir duraklama süresi ile bu zaman diliminde diğer ülkeler için %10’luk bir gümrük vergisi uygulanmasına izin verdiğini belirtti. Kripto para piyasaları, bu durum sonrası hızlı bir değer artışı yaşadı.

PİYASADA TEMEL ARTILIŞLAR GÖRÜLÜYOR

Ethereum (ETH) %7 artışla 1.580 dolara ulaştı. Solana ve XRP gibi büyük altcoinler de çift haneli kazançlar elde etti. Toplam kripto para piyasası değeri 2,6 trilyon doların üzerine çıktı. GMCI 30, piyasa değerine göre en büyük 30 dijital para endeksi %8 oranında bir yükseliş sergiledi. CoinPanel’deki kıdemli otomasyon uzmanı Dr. Kirill Kretov, Bitcoin ve diğer kripto paraların yüksek dalgalanmasının, geleneksel piyasalardaki ani fiyat hareketleri göz önüne alındığında beklenmedik olmadığını ifade etti. “Geleneksel piyasalar bile memecoinler gibi davranıyor” diyen Kretov, “S&P 500’ün sahte haberlere %8 yükselmesi ve dakikalar içinde %3,5 düzeltme yapmasına bakın” sözleriyle durumu değerlendirdi.

PİYASALAR OLUMSUZ KİTLESEL VERİLERİ BEKLİYOR

BRN’deki analist Darren Chu, Çarşamba günü açıklanacak FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) tutanaklarının piyasa toparlanmasını tetikleyebileceğini öne sürdü. Ayrıca, Perşembe günü duyurulacak CPI (Tüketici Fiyat Endeksi) ve Cuma günü açıklanacak PPI (Üretici Fiyat Endeksi) verilerinin, piyasalarda yön belirleyebileceği ifade edildi.