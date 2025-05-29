Çin, ABD Üniversitelerini Sömüremeyecek

ÇİN’İN ABD ÜNİVERSİTELERİNE YÖNELİK TOLERANS ARTIK KALMADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Çin’in “ABD üniversitelerini sömürmesini” artık kabullenmeyeceklerini ifade etti. Basın brifinginde, ABD’deki üniversitelerdeki Çinli öğrencilerin vizelerinin iptali süreci hakkında bilgi veren Bruce, ABD yönetiminin bu kararı titizlikle uygulayacağını ve Pekin yönetiminin Çinli öğrenciler aracılığıyla Amerikan üniversitelerini “sömürmesine” asla izin vermeyeceklerini söyledi.

VİZE KARARLARI ULUSAL GÜVENLİK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

Bruce, “Çin Komünist Partisinin askeri gücünü artırmak, istihbarat toplamak veya muhalefeti bastırmak için ABD üniversitelerini sömürmesini veya ABD’nin araştırma, fikri mülkiyet veya teknolojilerini çalmasını tolere etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu. Çinli öğrencilerle ilgili her vize kararının “ulusal güvenlik” kararı olarak değerlendirildiğini vurgulayan Bruce, bu süreci son derece ciddiye aldıklarını ifade etti.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önceki gün yaptığı açıklamada, Bakanlığının, İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile bağlantılı ve kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli öğrencilerin vizelerini “agresif şekilde” iptal etmeye başlayacağını duyurdu. Ayrıca, Çin ana karası ve Hong Kong’dan yapılan vize başvurularının daha sıkı inceleneceğini belirtmişti.