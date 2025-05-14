Çin, ABD Ürünlerine Ek Gümrük Vergisi Değiştiriyor

ÇİN’DEN GÜMRÜK VERGİLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu, ABD’den ithal edilen ürünlere yönelik gümrük vergilerinde düzenlemeye gidiyor. Komisyonun yaptığı açıklamaya göre, bu değişiklik çarşamba günü saat 12.01 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Ayrıca, bu düzenlemenin ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler ve vergilerin hafifletilmesine yönelik alınan kararlar doğrultusunda yapıldığı belirtiliyor.

EK GÜMRÜK VERGİ ORANLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Gümrük Tarife Komisyonu, 2025 tarih ve 4 sayılı duyurusunda belirtilen ABD ürünlerine yönelik değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranında değişiklik yapacak. Bu kapsamda, değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık bölümü ilk aşamada 90 gün süreyle askıya alınacak, yüzde 10’luk kısmının uygulanması ise devam edecek. Ayrıca, 9 Nisan ve 11 Nisan tarihli duyurularda Amerikan ürünlerine getirilen değiştirilmiş ek gümrük vergisi oranları da kaldırılacak.

İKİLİ GÜMRÜK VERGİLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Geçtiğimiz ay yapılan duyurularla Çin, ABD’nin uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerine karşı önlemler alarak ABD’den ithal edilen ürünlere uygulanan ek gümrük vergilerini önce yüzde 84’e, ardından yüzde 125’e yükseltmişti. Komisyon, ikili gümrük vergilerinin düşürülmesinin her iki ülkedeki üretici ve tüketicilerin beklentilerine uygun olarak sağlandığını, bu düşüşün ise Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra küresel ekonomiye de olumlu katkılar sağlayacağını ifade ediyor.