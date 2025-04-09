Çin, ABD’ye karşı %84 vergi artırdı

ÇİN’DEN MİSİLLEME GELDİ

ABD’nin uyguladığı %104 vergi kararına karşı Çin, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi %84’e yükselteceğini duyurdu. Bu durum, iki ağır ticaret ortağı arasındaki gerilimi artırıyor.

ABD’DEN CEVAP GELDİ

Karar sonrası ABD’den gelen açıklama dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in %84 oranında misilleme yapmasını “talihsizlik” olarak değerlendirdi ve “Ne olmuş yani?” sözleriyle Pekin’in kararını kaybedilmiş bir fırsat olarak nitelendirdi. Bessent, “Çinlilerin gelip müzakere etmek istememesi talihsiz bir durum, çünkü uluslararası ticaret sisteminde en büyük suçlular onlar” dedi.

BESSENT’EN STRATEJİK AÇIKLAMALAR

Bessent, “Buradaki büyük kazanç bu. ABD daha fazla üretime doğru yeniden denge kurmaya çalışıyor. Çin’in daha fazla tüketime doğru yeniden denge kurması gerekiyor” sözleriyle durumu anlattı. Ayrıca, Çin’in devalüasyon yapması halinde bunun dünyanın geri kalanına vergi olacağını, ülkelerin tarifelerini yükseltmek zorunda kalacağını vurguladı. Bessent, Çin’i bu adımı atmamaya ve masaya oturmaya çağırdı.

GELİŞMELERİN ARKA PLANI

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan tarihinde “kurtuluş günü” olarak nitelendirdiği bir tarihte diğer ülkelerle uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Trump, temel tarife oranının %10 olacağını belirtirken, ABD’nin Çin’den ithalatında uygulanacak gümrük vergisinin %34 olacağını sözlerine ekledi. Çin, bu artışa tepki olarak aynı oranla ek tarife uygulayacağını bildirmişti. Trump, eğer Çin %34’lük tarifeyi geri çekmezse, ülkeye %50 ek tarife uygulayacağını ifade etmişti. Daha önce Trump, 1 Şubat’ta imzaladığı bir kararla Çin’den ithalata %10 gümrük vergisi getirmişti ve bu oranı 4 Mart’ta %20’ye çıkarmıştı. Son gelişmelerle birlikte, ABD’nin Çin’den ithalata uygulamayı düşündüğü tarife oranı %104’e ulaşıyor.