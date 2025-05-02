Çin, ABD’yi Ticaret Kuralı İhlaliyle Suçladı

ÇİN, ABD SUÇLAMALARINI REDDEDİYOR

CENEVRE, 2 Mayıs — Çin, Dünya Ticaret Örgütü’nde (DTÖ) gerçekleştirilen toplantıda, ABD gibi bazı ülkelerin dile getirdiği “kapasite fazlası” suçlamalarını geri çevirdi. Çince heyeti, ABD’nin “karşılıklı gümrük vergileri” ve ayrımcı sübvansiyon politikalarının DTÖ kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı. Salı günü düzenlenen Sübvansiyon ve Telafi Edici Önlemler Komitesi toplantısında konuşan heyet, “kapasite fazlası” teriminin tanımı için herkes tarafından kabul gören bir standart veya metodoloji olmadığını ifade etti.

ABD VE DİĞER ÜLKELERİN İTHAMLARI

Çin heyeti, bir DTÖ üyesinin üretiminin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamasının yeterli olmadığına, aynı zamanda küresel ticarete ve piyasa rekabetine de katılmasına imkan tanıması gerektiğine dikkat çekti. Örnek olarak ABD’nin büyük miktarlarda yarı iletken çipi, uçak ve soya fasulyesi ihraç ettiğini, Almanya ve Japonya’nın ise büyük otomobil ihracatçıları olduğunu belirtti. ABD gibi bazı ülkelerin sürekli olarak gündeme taşıdığı “kapasite fazlası” söyleminin, ekonomik küreselleşmenin mantığına aykırı olduğunu ve rekabet ile piyasa payı konusunda kaygıları artırdığını ifade etti. Heyet, “kapasite fazlasının” tek taraflı ve korumacı önlemler için kötü bir mazeret olarak kullanıldığını belirtti.

ÇİN’İN TİCARET POLİTİKALARI VE İNVESTİSYONLARI

Heyet, Çin’in endüstriyel kalkınmasının ve rekabet avantajlarının sübvansiyonların bir sonucu olmadığını, bu başarıların sürekli teknolojik inovasyon ve eşgüdümlü kalkınma sayesinde elde edildiğini vurguladı. Ticaret politikalarına olan bağlılığını dile getiren heyet, sübvansiyon politikalarının yanı sıra diğer ticaret uygulamalarını da DTÖ kuralları ve şeffaflık gereklilikleriyle uyumlu hale getirdiğini söyledi. ABD’nin “karşılıklı gümrük vergileri” uygulamalarının küresel ticareti bozduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini tekrarladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

ABD’nin sıkça üretim kapasitesi konusunda Çin’i suçlayıp karalamasının nedeninin “sıfır toplam” zihniyeti ve “Önce Amerika” politikası olduğunu belirtti. Washington’ın uluslararası işbirliği ile kazan-kazan sonuçlarına ulaşabileceğine inanmadığını dile getirdi. Ayrıca, ABD’nin CHIPS ve Bilim Yasası ile “karşılıklı gümrük vergileri” uygulamalarını, küresel piyasayı bozmak ve DTÖ kurallarını ihlal etmekle sert bir şekilde eleştirdi. Son olarak, Çin, DTÖ üyelerine işbirliğini güçlendirme, ABD’nin tek taraflı zorbalığına karşı durma ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemini koruma çağrısında bulundu.