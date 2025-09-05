Çin, Afganistan’a Acil Yardım Gönderecek

ÇİN’DEN AFGANİSTAN’A ACİL YARDIM

Çin, deprem yardımlarını desteklemek için Afganistan’a 50 milyon yuan (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) değerinde acil insani yardım sağlamaya karar verdi. Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı Sözcüsü Li Ming, perşembe günü yaptığı açıklamada, Afganistan hükümetinin isteği doğrultusunda Afganistan’da depremden etkilenen bölgelere çadır, battaniye ve gıda gibi acil ihtiyaç malzemeleri göndereceklerini belirtti.

DEPREMİN SONUÇLARI

Afganistan Kızılayı tarafından yapılan son açıklamaya göre, 31 Ağustos’ta Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde 2.205 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3.640 kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, depremde yıkılan evlerin enkazı altında hala birçok kişinin bulunduğu yönünde bilgiler olduğundan, kurtarma operasyonlarının halen devam ettiği kaydedildi.