Çin, Afganistan’a Acil Yardım Sağlayacak

Acil İnsani Yardım Duyurusu

Çin, deprem yardımlarını desteklemek amacıyla Afganistan’a 50 milyon yuan (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) değerinde acil insani yardım gönderecek. Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın Sözcüsü Li Ming, perşembe günü yaptığı açıklamada, Afganistan hükümetinin talebi doğrultusunda, depremden etkilenen bölgelere çadır, battaniye ve gıda gibi acil ihtiyaç malzemeleri tedarik edileceğini belirtti.

Depremin Sonuçları ve Kurtarma Çalışmaları

Afganistan Kızılayı’nın yaptığı en son açıklamaya göre, 31 Ağustos’ta Afganistan’ın doğusunda meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki depremde 2.205 kişinin hayatını kaybettiği, 3.640 kişinin de yaralandığı bildiriliyor. Ayrıca, yıkılan evlerin enkazı altında hala birçok kişinin bulunduğu yönünde bilgiler olduğu için kurtarma operasyonlarının devam ettiği belirtiliyor.