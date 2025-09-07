Çin Altın Alımlarını Sürekli Artırıyor

Çin Merkez Bankası, döviz rezervlerindeki çeşitlendirme politikası çerçevesinde altın alımlarını devam ettiriyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen son alımla birlikte, Çin, altın rezervlerini art arda 10’uncu kez artırmış oldu. Merkez bankasının açıkladığı resmi verilere göre, ağustos ayında rezervlere 0,06 milyon troy ons altın eklendi. Böylece toplam varlık miktarı 74,02 milyon troy onsa ulaştı. Çin, kasım ayında başlattığı alım sürecinde yaklaşık 1,22 milyon troy ons altın biriktirmiş durumda.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Son dönemde altın fiyatları yeni rekor düzeylere ulaştı. ABD’deki faiz indirim beklentileri ve Beyaz Saray’ın Fed’e yönelik siyasi baskıları, güvenli liman isteyen yatırımcıların ilgisini artırarak altının uzun zamandır devam eden durağan seyrini kırdı. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, bu yıl altın fiyatlarının yüzde 30’dan fazla artarak ons başına 3 bin 500 doları aştığını belirtti. Banka, Fed’in bağımsızlığını zedeleyecek olumsuz gelişmeler yaşanması durumunda altının 5 bin dolar seviyesine yaklaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

MERKEZ BANKALARINDAN ALTIN TALEBİ

Üretici destekli Dünya Altın Konseyi’nin yayımladığı son rapor, fiyat artışları nedeniyle merkez bankalarının altın alımlarının yavaşlayabileceğini belirtiyor. Ancak, jeopolitik risklerin resmi sektörden gelen talebi desteklemeye devam edeceğini ortaya koyuyor. Bu durum, global ekonomik dengelerde altının öneminin sürdüğünü gösteriyor.