Çin-Arap Birliği Ticaret Hacmi Rekor Kırdı

ÇİN İLE ARAP BİRLİĞİ ARASINDA REKOR TİCARET HACMİ

Çin ile Arap Birliği üye ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2025’in ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış göstererek 1,72 trilyon yuan (yaklaşık 241,61 milyar ABD doları) düzeyine ulaştı. Gümrük Genel İdaresi verileri, ikili ticaretin son yıllarda düzenli bir şekilde büyüdüğünü ortaya koyuyor ve Çin, birkaç yıl üst üste birlik içinde en büyük ticaret ortağı olmayı sürdürüyor.

HEM İTHALAT HEM İHRACATTA ARTIŞ

İki taraflı ticaret hacmi yalnızca temmuz ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 artış göstererek 245,31 milyar yuana ulaştı. Çin, geçen ay birliğe 135,54 milyar yuan değerinde mal ihraç etti ve ithalatı ise 109,77 milyar yuan olarak kaydedildi. Tamamlayıcı ekonomilerin ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret yapısının, taraflar arasındaki işbirliğini canlı tutmaya devam ettiği belirtildi.

HAM PETROL VE TARIMSAL ÜRÜNLERDE İŞBİRLİĞİ

Ocak-temmuz döneminde, Çin’in ham petrol ithalatının yüzde 40’ından fazlası Arap Birliği üye ülkelerinden sağlandı. Aynı dönemde, Çin birlik üyesi ülkelere 557,66 milyar yuan değerinde makine ve elektronik ürün ihraç etti ve bu, birliğe yaptığı toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturdu. Ayrıca, Çin, birlik ile tarımsal işbirliğini derinleştirmekte ve modern tarım sistemlerinin geliştirilmesine destek verirken, Mısır’dan dondurulmuş çilek, Lübnan’dan çikolata ve Cezayir’den yün gibi önemli tarım ürünlerinin ithalatını artırıyor.