Çin, Arap Birliği Ticaretini Artırdı

TİCARET HACMİ REKOR KIRIYOR

Çin ile Arap Birliği üye ülkeleri arasındaki ticaret hacmi, 2025’in ilk yedi ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış göstererek 1,72 trilyon yuan’a (yaklaşık 241,61 milyar ABD doları) ulaşarak rekor kırıyor. Gümrük Genel İdaresi verilerine göre, ikili ticaret son yıllarda düzenli bir şekilde büyümekte. Çin, bu süreçte birkaç yıl üst üste Arap Birliği’nin en büyük ticaret ortağı olma konumunu koruyor.

TEMMUZ AYI İYİ VERİLER SUNUYOR

İki taraflı ticaret hacmi, yalnızca temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 artarak 245,31 milyar yuana ulaştı. Çin, geçen ay birlik üyesi ülkelere 135,54 milyar yuan değerinde mal ihracatı yaparken, ithalatı ise 109,77 milyar yuan olarak gerçekleşti. Tamamlayıcı ekonomiler ve karşılıklı fayda sağlayan ticaret yapısı, taraflar arasındaki işbirliğini daha da güçlendiriyor.

Ocak-temmuz döneminde, Çin’in ham petrol ithalatının yüzde 40’ından fazlası Arap Birliği üye ülkelerinden sağlandı. Bu dönemde, Çin, birliğe 557,66 milyar yuan değerinde makine ve elektronik ürün ihraç etti ve bu rakam, birliğe yaptığı toplam ihracatın yaklaşık yüzde 60’ını oluşturdu.

TARIMSAL İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞMESİ

Çin, ayrıca Arap Birliği ile tarımsal işbirliğini derinleştiriyor ve modern tarım sistemlerinin geliştirilmesine destek sağlıyor. Mısır’dan dondurulmuş çilek, Lübnan’dan çikolata ve Cezayir’den yün gibi önemli tarım ürünlerinin ithalatı bu bağlamda artırılıyor.