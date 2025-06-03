Çin, ASEAN Ülkelerine Özel Vize Sağlayacak

ÇİN’DEN ÖZEL İŞ VİZESİ AÇIKLAMASI

Çin, Güneydoğu Asya Ulusal Birliği (ASEAN) ülkelerinin vatandaşlarına 5 yıllık özel bir iş vizesi sunma kararı aldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin’de düzenlenen olağan basın toplantısında, bu vize programından ASEAN üyeleri olan 10 ülke ile gözlemci üye Doğu Timor vatandaşlarının yararlanabileceğini aktardı.

VİZENİN KAPSAMı VE AVANTAJLARI

“ASEAN vizesi” olarak bilinen özel iş vizesini alan bireyler, eşleri ve çocuklarıyla birlikte 5 yıl boyunca toplamda 180 günü geçmeyecek şekilde Çin’e çoklu giriş çıkış yapma imkanına sahip olacak. Bu vize uygulaması, Çin’in en büyük ticaret ortağı durumundaki ASEAN bölgesi ile ekonomik ilişkilerini geliştirme hedefini taşıyor.

TİCARET HACMİ ARTIYOR

Çin, daha önce ASEAN ülkeleri Malezya, Singapur ve Tayland için vize serbestisi ile Vietnam, Kamboçya ve Laos’a Lacang-Mekong İşbirliği kapsamında özel vize düzenlemeleri getirmişti. 2024’te Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaret hacminin, bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artarak 982,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.