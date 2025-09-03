Çin, Askeri Geçit Töreni Düzenledi

ASKERİ GEÇİT TÖRENİ

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nda elde ettiği zaferin 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla Beijing’de büyük bir askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Çin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri olan Xi Jinping, geçit törenine başkanlık ederek birliklerin denetimini üstlendi. Törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un yanı sıra 20’den fazla ülkenin liderleri ve temsilcileri de Xi Jinping’in yanında yer aldı. Ayrıca, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden gelen, Çin’in İkinci Dünya Savaşı’ndaki mücadelesine destek veren kişilerin temsilcileri veya aile üyeleri de törene davet edildi.

ZAFERİN ANILMASI

Beijing’de düzenlenen askeri geçit töreni, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak için gerçekleştirildi. Bu, 2015’ten sonra ülkede bu zaferi anmak için yapılan ikinci askeri geçit töreni oldu. Törende “Adalet Kazanır”, “Barış Kazanır” ve “Halk Kazanır” yazılı pankartlar taşıyan helikopterler Tian’anmen Meydanı üzerinde uçtu. Askeri birlikler ise yeni tank, top ve diğer askeri teçhizatlarının eşlik ettiği düzenli bir yürüyüşle yer aldı.

GELİŞMİŞ ASKERİ TEKNOLOJİLER

Törende 10.000’den fazla askeri personel, 100’den fazla uçak ve yüzlerce kara silahı, savaş zamanı komuta sistemine uygun olarak konumlandırıldı. Xi Jinping’in gerçekleştirdiği askeri reformlar sayesinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na kazandırılan yeni hizmet ve silah sistemleri de ilk defa sergilendi. Geçit töreninde yer alan gelişmiş silahlar arasında insansız istihbarat ve insansız hava aracı karşıtı ekipmanlar, hipersonik füzeler, yönlendirilmiş enerji silahları, elektronik sinyal bozma sistemleri ile küresel saldırı kapasitesine sahip stratejik silahlar dikkati çekti.