Çin Askeri Geçit Töreni Yapılacak

ÇİN’DE DEV ASKERİ GÜÇ GÖSTERİSİ

Çarşamba günü Çin, devasa bir askeri güç gösterisi gerçekleştirecek. Nükleer füzeler ve tanklar başkent Pekin’in Tiananmen Meydanı’ndan geçecek. Beşinci nesil jet savaş uçakları gökyüzünde süzülecek. Ancak bu “Zafer Günü” geçit töreninde dikkatler, sergilenen savaş teknolojisinde değil, etkinliğe katılacak olan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde olacak. İki lider son yıllardaki yurt dışı ziyaretlerini oldukça sınırlı tutmuş durumda. 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen bu etkinlik, üç ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli bir gösterge sunuyor.

KİM VE PUTİN’İN İLK GÖRÜŞMESİ

BBC’nin çeşitli dillerdeki servislerinden uzmanlar, geçit törenini detaylandırdı. BBC Korece Servisi’nden Juna Moon, “Kim ve Şi arasındaki görüşme, yaklaşık altı yıl sonra gerçekleşecek ilk görüşme olacak” diyor. Kim, en son 2019 yılında Hanoi Zirvesi öncesinde Çin’i ziyaret ederek daha önceki dönemde Trump ile görüşmüştü. Bu etkinlik, Kuzey Kore, Çin ve Rusya liderlerinin ilk kez bir arada bulunacağı bir durum ortaya çıkarıyor. Gelişmelerin yanı sıra, 1959’dan beri ilk kez bir Kuzey Kore liderinin Çin askeri geçit törenine katılıyor olması da dikkat çekiyor.

KUVVETLİ İLİŞKİLERİN TEMELLERİ

Kuzey Kore’deki ekonomik durumun zorluğuna değinen Juna Moon, “Ziyaret, Kuzey Kore’nin önemli siyasi yıldönümlerine hazırlığına yönelik bir dönemde gerçekleşiyor” diyor. Kuzey Kore, 10 Ekim’deki İşçi Partisi’nin 80. yıldönümüne ve gelecek yıl yapılacak olan dokuzuncu parti kongresine yönelik Çin’in desteğini bekliyor. Ayrıca, “Pyongyang, kısa süre önce açılan Wonsan-Kalma kıyı tatil bölgesine birçok Çinli turisti çekmeyi umuyor” diyor. Kim, Moskova ile Pekin arasında denge kurma stratejisi izliyor. Bu etkinlik, kendisinin her iki ülkeye bağımlı olduğundan ziyade, uluslararası arenada bir güç olarak kendini sunma fırsatı veriyor.

GÜNEY KORE ÜZERİNDEKİ ETKİLER

BBC Rusça Servisi’nden Alexey Kalmykov, “Putin, uluslararası alanda yeniden konumlandırılma fırsatı bulmuş durumda” diyor. Kalmykov, “Rusya’nın uluslararası sahneden dışlanmış biri haline geldiği bir dönemde bu etkinlik, Rus halkına güven verecek” diyor. Aynı zamanda, bu geçit töreninin dünyaya önemli bir mesaj ileteceğini belirtiyor. Kalmykov, “Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler oldukça güçlü” diyor. Çin, geçit töreninde askeri gücünü gösterirken, “Yeni nesil silahların yanı sıra hipersonik savunma sistemlerini sergileyeceklerini duyurdu” ifadesine yer veriliyor.

TAYVAN’IN DİKKAT ÇEKEN YOKLUĞU

Etkinliğe katılacak 26 devlet başkanı arasında Tayvan liderinin olmaması dikkat çekiyor. Çin, Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu iddia ediyor ve “yeniden birleşme” vaadinde bulunuyor. BBC Çince Servisi, Tayvan’ın, askeri geçit törenine katılacak kamu görevlilerine yasak getirdiğini, bu durumun Çin’in Hong Kong’daki muhalefete yönelik baskılarına tepkilerden kaynaklandığını bildiriyor.

Sonuç olarak, bu geçit töreni, yalnızca gösterdiği askeri güçle değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerdeki etkileri ile de dikkat çekiyor.