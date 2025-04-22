Çin Avrupa İş Birliğini Güçlendirecek

AVRUPA İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Ling Ji, Avrupa ile olan iş birliğini güçlendireceklerini duyurdu. Ling, Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martin Frelich ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son yıllarda Çin ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sürekli bir gelişim göstermekte olduğunu belirtti.

ÇEK CUMHURİYETİ ÜRÜNLERİNE İLGİ

Ling, Çin’in daha fazla Çek Cumhuriyeti ürünü ithal etmeye ikna olduğunu vurguladı. İki tarafın, yeşil ekonomi, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda yatırım ve iş birliğini güçlendirme amacı bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Çin’in Çek Cumhuriyeti dahil olmak üzere Avrupa ülkeleriyle olan diyaloğunu, temaslarını ve iş birliğini genişleteceğine dikkat çekti.

ÇOK TARAFLI TİCARET SİSTEMİNİ SAVUNMA

Ling, kurallar temelli çok taraflı ticari sistemin savunulması gerektiğini belirtti. Ticarette korumacılığa ve tek taraflılığa karşı duracaklarını ifade eden Ling, bu yaklaşımın tüm ülkeler için fayda sağlayacağını dile getirdi.