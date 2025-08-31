Çin, Azerbaycan’ı ŞİÖ’ye destekliyor

Şİ CİNPİNG’İN AÇIKLAMALARI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Azerbaycan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılımını desteklediklerini ifade etti. Şi, Tiencin’de gerçekleştirilen ŞİÖ Zirvesi’nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerin nisan ayında kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini hatırlatarak, bu durumun iki ulus arasında yeni bir iş birliği dönemi başlattığını belirtti.

İŞ BİRLİĞİ ÖNERİLERİ

Görüşme sırasında, iki tarafın kalkınma stratejilerindeki uyumun güçlendirilmesi ve Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde nitelikli iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı. Şi, Hazar Denizi üzerinden geçen uluslararası taşımacılık koridorunun verimliliğini artırmak ve altyapı, tarım, enerji gibi geleneksel alanlardaki iş birliğini genişletmek adına çaba sarf edilmesi gerektiğini de söyledi.

AZERBAYCAN’IN ROLÜ VE İŞ BİRLİĞİ BELGESİ

Şi Cinping, Azerbaycan’ın ŞİÖ’ye katılımını destekleyerek, çok taraflı platformlarda koordinasyonu artırma ve Küresel Güney’in ortak çıkarlarını korumak için çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise “Tek Çin” ilkesini kararlılıkla izlediklerini belirterek, Çin ile ekonomi, ticaret, bilim ve teknoloji gibi alanlarda iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını aktardı. Ayrıca, Aliyev, ŞİÖ çerçevesindeki iş birliğini güçlendirmek istediklerini de sözlerine ekledi. Görüşme sonunda, iki ülke arasında yapay zeka, finans, teknoloji ve medya gibi konuları kapsayan bir iş birliği belgesi imzalandı.