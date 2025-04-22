Çin-Azerbaycan İlişkileri Sürekli Gelişiyor

Azerbaycan ve Çin İlişkileri Gelişiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, köklü bir tarihe ve güçlü geleneklere sahip olan Çin-Azerbaycan ilişkilerinin sürekli olarak ilerleme kaydettiğini belirtti. Aliyev, yakın zamanda Xinhua’ya yaptığı açıklamada, Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaretin iki ülkenin stratejik ortaklığını daha da derinleştireceğinden emin olduğunu ifade etti. Aliyev, “Çin, dünyada en dinamik gelişim sergileyen ülkelerden biri. Kaydettiği ilerleme sadece Çin halkına fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda küresel çıkarlara da hizmet ediyor” dedi.

Stratejik Ortaklık ve İşbirliği

Azerbaycan ve Çin’in, Temmuz 2024’te stratejik ortaklık kurulmasına yönelik ortak bir bildiri imzaladığını dile getiren Aliyev, iki ülkenin çeşitli alanlarda işbirliğini genişletme, uluslararası işbirliğini güçlendirme ve barış, istikrar ile kalkınmayı teşvik etme konularında mutabakata vardığını söyledi. Aliyev, Çin ile ilişkileri güçlendirmenin Azerbaycan’ın dış politikasının önceliği olmaya devam ettiğini vurguladı. Özellikle karşılıklı ilgi alanlarına giren konularda işbirliğini ilerletmeye odaklandıklarını belirtti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne Destek

Azerbaycan’ın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ne ilk destek veren ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Aliyev, bu inisiyatifin ülkeler arasındaki bağlantıyı güçlendirdiğini, diyaloğu teşvik ettiğini ve uluslararası ticarete yeni fırsatlar yarattığını vurguladı. Aliyev, stratejik coğrafi konumlarını kullanarak uluslararası taşımacılık koridorlarını genişletmeye devam edeceklerini, altyapıyı modernize edip limanların işlem kapasitesini artıracak ek fonlar ayıracaklarını ifade etti.

Ekonomik ve Kültürel Bağların Derinleşmesi

Aliyev, Çin ile ekonomik ve ticari bağları derinleştirmeye ve iki taraf arasındaki kültürel işbirliğini genişletme konusundaki kararlılıklarını da açıkladı. Ayrıca, Shanghai İşbirliği Örgütü’nün faaliyetlerine katılmaya büyük önem verdiklerini ve örgütün savunduğu ilkeleri desteklediklerini belirtti. Aliyev, işbirliğini büyütmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için önemli ticaret, ekonomi, ulaştırma, altyapı ve enerji projelerini hayata geçirerek bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.