ÇİN BAŞKONSOLOSU’NUN AÇIKLAMALARI

İstanbul’da, 28 Ağustos’ta gerçekleşen açıklamada, Çin’in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, “Tarihi Hatırla, Geleceği Birlikte İnşa Et” başlıklı bir makale yayımladı. Wei, 3 Eylül’ün, dünya halklarının hafızasında daima canlı kalacak bir tarih olduğunu belirtti. “Tam 80 yıl önce, Çin halkı 14 yıl süren zorlu ve destansı mücadelesinin ardından büyük bir zafer kazanmış, dünya faşizmine karşı savaşın tamamen sona erdiğini ilan etmiş ve barışın güneşi yeniden yeryüzünü aydınlatmıştır.” dedi.

TARİHİ DERSLER VE SAVAŞ GERÇEĞİ

Ancak günümüzde birçok bölgede çatışmalar devam ediyor ve insanlık ciddi tehditlerle karşı karşıya. Wei, bu bağlamda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in “Savaş bir aynadır, insanın barışın kıymetini daha iyi anlamasını sağlar” sözlerine yer verdi. Geçmişten dersler çıkarmanın önemine değinen Wei, “Savaşabilecek güçte olmak, savaşı durdurabilmenin yegane yoludur” gerçeğini vurguladı. Ayrıca, Çin’in Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı’nın, adalet ve barış arayışındaki güçler tarafından verildiğini belirtti.

ÇİN’İN SAVAŞTAKİ ROLÜ VE KAYIPLAR

1931’de Japonya’nın Çin’in kuzeydoğusunu işgal etmesiyle birlikte, Çin ulusal kurtuluş mücadelesine başladı. Anti-Japon Ulusal Birlik Cephesi bayrağı altında, ordu ve halk birlikte unutulmaz bir destan yazdı. Wei, 14 yıl süren bu savaşta “Çin’in asker ve sivil kayıplarının 35 milyonu aştığını” belirtti. Savaş sonrası ekonomik kayıplar ise doğrudan 100 milyar, dolaylı olarak 500 milyar dolara ulaştı.

ULUSLARARASI DÜZENİN KORUNMASI

Dünya Anti-Faşist Savaşı’nın sonucunda, uluslararası düzenin korunmasının gerekliliği ortaya çıktı. Wei, “Dünya halkının ödediği ağır bedel, uluslararası topluma küresel bir düzenin tesis edilmesinin önemini gösterdi.” şeklinde ifade etti. Birleşmiş Milletler’in kurulmasıyla devletler, “dünyada barışı ve güvenliği birlikte korumaya” söz verdi. Bunun yanı sıra, Çin’in BM’deki rolü ve katkıları da halkın takdirine sunuldu.

TAIWAN’IN DÖNÜŞÜ VE ÇOK TARAFLIĞIN ÖNEMİ

Taiwan’ın Çin’e dönüşü, savaş sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olarak kabul ediliyor. Wei, birçok uluslararası belgenin, Çin’in Taiwan üzerindeki egemenliğini teyit ettiğini belirtti. “Dünyada yalnızca tek bir Çin vardır; Taiwan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır.” diye ekledi. Çoğulcu bir anlayışa vurgu yapan Wei, Xi Jinping’in “İnsanlığın kaderi ortaktır” sözüne de atıfta bulundu.

ŞANGHAİ İŞBİRLİĞİ ORGANİZASYONU ZİRVESİ

Bu yıl, Shanghai İşbirliği Örgütü’nde Çin Yılı etkinlikleri gerçekleştirilecek. Çin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tianjin’de zirveye ev sahipliği yapacak. Zirveye 20’den fazla ülke lideri katılacak ve ortak hedeflere yönelik güçlü mesajlar verilecek.

ANMA ETKİNLİKLERİ VE Türkiye-RUSYA İLİŞKİLERİ

Önümüzdeki günlerde Çin, birçok önemli anma etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu etkinliklerde barışın önemi vurgulanacak. Türkiye ise her zaman barışın arabulucusu rolünü üstlenmiş bir ülke olarak öne çıkıyor. Wei, “Çin ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaçlarını koruma konularında daima ortak çıkarlara sahip olmuştur.” dedi.

TARİHİ BİLGELİKLERİN ORTAK YÜZLERİ

Bu bağlamda, Çin’de: “Tarih, ulusların yükselişini ve düşüşünü gösteren bir aynadır.” sözünü paylaşarak, tarih bilincinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’de ise benzer bir vecize bulunmakta. Barışın kalkınmanın ön koşulu olduğunu ifade eden Wei, tüm ülkelerle birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmek için iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.