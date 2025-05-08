Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng Görüştü

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI HE LIFENG’İN GÖRÜŞMESİ

Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi He Lifeng, 7 Mayıs 2025 tarihinde Beijing’de önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Yatırım Kurulu Yönetim Konseyi Başkanı Macid El Rumeysi ile bir araya geldi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

He Lifeng ve Macid El Rumeysi arasındaki bu toplantı, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla yapıldı. Görüşmenin içeriği hakkında daha fazla detay paylaşılmadı. Bu tür üst düzey toplantılar, uluslararası ekonomik ilişkilerde önemli bir yer tutuyor ve iş birliklerini güçlendiriyor.