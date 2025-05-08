Çin Başbakan Yardımcısı He, Rumeysi İle Bulundu

ÇİN EKONOMİSİ YILIN BAŞINDA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS SERGİYOR

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing’de Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Yatırım Kurulu Yönetim Konseyi Başkanı Macid El Rumeysi ile 8 Mayıs’ta bir araya geldi. Toplantıda, He Lifeng’in Çin ekonomisinin bu yıl itibarıyla iyi bir başlangıç yaptığını ve yüksek kaliteli kalkınmada önemli adımlar atıldığını ifade ettiği kaydediliyor.

ÇİN REFORMLARINI DERİNLEŞTİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

He, toplumda güven ve beklentilerdeki iyileşmenin devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Çin’in reformlarını kapsamlı bir biçimde derinleştirmeye ve finans gibi alanlarda üst düzey dışa açılmayı teşvik etmek için çalışmalara devam ettiğini aktardı. Yabancı finans kuruluşlarını ve uzun vadeli yatırımcıları Çin’de iş yapmaya davet ettiklerini vurguladı.

IŞBİRLIĞINE AÇIKLIK VE OLUMLU BEKLENTİLER

Rumeysi ise, Çin’in ekonomik beklentileri hakkında iyimser olduklarını ifade ederek, “Çin ile farklı alanlarda işbirliği ve etkileşimde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Bu açıklama, iki ülke arasında güçlü bir işbirliği ve gelişim potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor.