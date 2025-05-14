Çin Başbakanı Li Qiang, Carney’e Tebrikler

ÇİN BAŞBAKANI’NDAN KUTLAMA MESAJI

Çin Başbakanı Li Qiang, Kanada Başbakanı olarak göreve başlayan Mark Carney’e tebrik mesajı gönderdi. Salı günü iletilen mesajında, Kanada ile ilişkilerin kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ediyor.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN ÖNEMİ

Li, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü ile Çin-Kanada stratejik ortaklığının 20. yıldönümünü kutlarken, iki ülkenin ilişkilerinin eşitlik ve karşılıklı saygı temeli üzerine inşa edilmesinin önemine dikkat çekiyor. Bu bağlamda, iki ülkeye ve iki halkına daha fazla fayda sağlamak amacıyla Carney ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguluyor.