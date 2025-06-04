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Çin Başbakanı Li Qiang, Heyetle Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

Çin Başbakanı Li Qiang, 3 Haziran 2025 tarihinde, Japonya Uluslararası Ticareti Geliştirme Derneği Başkanı Yohei Kono’nun liderlik ettiği bir heyetle Beijing’deki Büyük Halk Salonu’nda bir araya geldi. Bu önemli buluşma, her iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini daha da güçlendirme amacı taşıyor.

HEDEF VE BEKLENTİLER

Toplantıda, Çin ve Japonya’nın ekonomik işbirlikleri üzerinde duruldu. Görüşmenin, iki ülkenin iş dünyası arasında bağlantıları artıracağı ve karşılıklı fayda sağlayacak projelerin geliştirilmesinde etkili olacağı ifade edildi. Başbakan Li Qiang, bu tür işbirliklerinin bölgedeki ekonomik büyümeye katkı sağlayacağını belirtti.

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