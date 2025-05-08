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Çin Başbakanı, Saudi Aramco ile Görüştü

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI DİNG XUEXIANG’IN GÖRÜŞMESİ

Çin’in başkenti Beijing’de, Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, 8 Mayıs’ta Saudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumayyan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki işbirliğini ve dostane ilişkileri geliştirme konusunda atılan adımları simgeliyor. Görüşmenin detayları, iki liderin stratejik işbirlikleri ve enerji sektöründeki potansiyel iş fırsatları üzerine odaklandığını gösteriyor.

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