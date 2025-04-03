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Çin Başkan Yardımcısı Han Beijing’de HSBC İle Görüştü

ÇİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TOPLANTISI

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing’de HSBC Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mark Tucker ile bir araya geldi. Görüşme, belirsizliklerle dolu dünyada yüksek standartlı dışa açılmaya bağlılıklarının sürdüğünü ve çok taraflılığı kararlılıkla desteklediklerini vurguladı. Han, “Çin-İngiltere ilişkilerindeki sağlam ve istikrarlı gelişme her iki tarafa fayda sağlıyor” ifadelerini kullandı ve bunun dünya için de bir istikrar kaynağı olduğunu belirtti.

İNGİLTERE-ÇİN İLİŞKİLERİNE VURGU

Han, HSBC Grubu’nun Çin pazarındaki fırsatlardan yararlanmaya devam etmesini ve ayrıca Çin-İngiltere ile Çin-Avrupa ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmasını temenni etti. Tucker ise “Çin’in ekonomik kalkınma beklentilerine tam güven duyuyoruz” ifadesini kullanarak, İngiltere-Çin ilişkilerinin uzun vadeli ve istikrarlı gelişimini desteklemeye hazır olduklarını belirtti.

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