Çin Başkanı Xi, İkinci Dünya Savaşı’nı anacak

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinliklere katılmak için Rusya’ya geldi. Ukrayna’nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya yönelik saldırıları sürerken, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı elde ettiği zaferin 80. yıl dönümünü anmak amacıyla birçok lider Rusya’ya geliyor. Etkinlikte yer alan Xi Jinping’i taşıyan uçak, Moskova yakınlarında yapılan insansız hava aracı saldırısından sonra Vnukovo Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Söz konusu havalimanındaki uçuşlar, Xi’nin gelişinden üç saatten az bir süre önce askıya alınmıştı.

GÖRÜŞMELER VE ETKİNLİKLER

Xi’nin ziyaret programı çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi ve cuma günü Moskova’daki Kızıl Meydan’da gerçekleştirilecek olan askeri geçit törenine katılması bekleniyor. Putin’in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Putin ile Xi’nin görüşmede enerji işbirliği gibi “en hassas” konuların yanı sıra, Çin’e yapılacak Sibirya’nın Gücü 2 doğal gaz boru hattı gibi projeleri de ele alacaklarını aktardı. Moskova, birçok dünya liderinin katılacağı bu dönemde Rusya-Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar devam ederken, “Zafer Günü” etkinlikleri kapsamında toplamda 29 dünya liderinin Moskova’ya gelmesi öngörülüyor.

ATEŞKES GÜNDEMİ

Geçtiğimiz hafta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü etkinlikleri için 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak üç günlük bir ateşkes kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de bu ateşkese yanıt olarak, 30 gün sürecek bir ateşkes belirlenmesi halinde uzlaşmaya sıcak baktığını açıkladı.