GEÇİT TÖRENİ VE DÜNYA LİDERLERİ

Çin’in başkenti Pekin’de, ülkenin yeni silahlarının sergilendiği büyük bir geçit töreni düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’ya karşı elde edilen zaferin 80. yılı dolayısıyla organize edilen bu geçit törenine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da aralarında bulunduğu 26 lider katıldı. Törende, liderlerin arasında oturan Çin lideri Şi Jinping’in, Putin ve Kim ile sık sık sohbet ettiği dikkat çekti. Şi’nin konuşmasında, ülkesinin “asla zorbalar tarafından caydırılamayacağını” ifade etti.

ASKERİ GÜÇ İLE TEKNLOJİ GÖSTERİLERİ

Pekin’deki Changan Bulvarı’na toplanan Çin Ordusu’nun çeşitli birliklerini denetleyen Şi, Tiananmen Meydanı’nda sergilenen yeni kıtalararası balistik füzeler, hipersonik silahlar, yeni lazer silahları, su altı SİHA’ları ve “robot köpekler” ile birlikte geçidin yaklaşık 70 dakika sürdüğünü belirtti. Geçidin sonunda ise 80 bin “barış” güvercininin salınmasıyla gösteri sona erdi.

ABD İLE MEYDAN OKUMALAR

Geçit töreni sırasında, kendine ait Truth Social platformunda paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı kumpas kurarken Vladimir Putin ve Kim Jong’a en sıcak selamlarımı yolla” dedi. Trump, savaş döneminde Çin’in Japon işgalinden kurtarılmasındaki ABD rolünü vurgularken, geçit törenini ABD’ye karşı bir meydan okuma olarak görmediğini de ifade etti.

KİM VE PUTİN ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Törenin ardından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya lideri Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. Kim, Haziran 2024’te imzalanan anlaşmanın ardından karşılıklı işbirliğinin güçlendiğini ve bunun daha da artmasını umduğunu dile getirdi. Kim ayrıca Rusya’ya yardım etmenin ülkesinin “kardeşlik görevi” olduğunu belirtti.

ÇİN’İN DİPLOMASİ STRATEJİSİ

Çin, tüm hafta boyunca Trump yönetimine net bir mesaj göndermeyi amaçlayan bir diplomasi yürüttü. Amerika’nın yeniden yüceltilmesinin hedeflendiğini ifade eden Şi Jinping, “ABD öncülüğündeki düzene bir alternatif sunacağız” diye belirtti. Bu nedenle, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Çin, Rusya ve Hindistan liderlerinin birlikte gülümserken görüntülenmesi önemliydi. Vladimir Putin’in Şi’ye “gerçek bir dost” demesi ve Şi’nin de Putin’e “eski bir dost” ifadesi bu durumu pekiştiriyor.

JEOPOLİTİK DEĞİŞİM VE GÜÇLERİN BİRLEŞİMİ

Bu olayların özeti, jeopolitik evrende farklı güçlerin Amerikan hakimiyetine karşı birleştiğini gösteriyor. Ancak, tüm ülkelerin ve liderlerin yüzde yüz aynı görüşte olmadığını, hala bazı görüş ayrılıklarının bulunduğunu belirtmek gerekir. Komsomolskaya Pravda’nın ifadesiyle, “Yeni bir dünya inşa edeceğiz,” şeklindeki açıklamalar bu yeni yönelimin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.