Çin Büyükelçisi, Okula Hediye Getirdi

ETKİNLİĞE KATILIM

Çin’in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Kahramanmaraş’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bir programa katıldı. Büyükelçi, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve Yunus Emre Ortaokulu yönetimi tarafından karşılandı. Ziyarı sırasında okul laboratuvarına çeşitli cihazlar hediye etti. Etkinlikte 15 Temmuz Karşıyaka İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sunarken, Çin heyetinden katılımcılar da kukla gösterisi gerçekleştirdi. Baydur, program vesilesiyle Ciang’a yöreye özgü mini oyma ceviz sandığı hediye etti.

Büyükelçi Ciang, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletler arasındaki ilişkilerin halkların dostluğuna bağlı olduğunu ifade etti. Dostluğun temeli halklar arasında oluştuğunu belirten Ciang, yaklaşık 2 sene önce meydana gelen ve “asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin iki halkı sıkı sıkıya bağladığını anlattı. “Çin’de de sık sık deprem yaşanıyor. Bu yüzden de Çin halkı Türk halkının yaşadığı afetteki zorlukları çok iyi hissediyor. Taraflar da bu konuda yardım elini uzatmıştır. Dolayısıyla Çin-Türkiye dostluğunu daha da pekiştirmiştir.” diye konuştu.

UMUT VE GELECEK VURGUSU

Çocukların kendisini büyük bir sevinçle karşıladığını belirten Ciang, “Bundan da anlaşılıyor ki Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir. Kahramanmaraş’ın çok parlak bir geleceğe sahip olduğuna da inanıyorum.” ifadelerini kullandı. İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 23 Nisan vesilesiyle gerçekleştirilen programda okul laboratuvarına teknolojik malzeme desteğinde bulunulduğunu hatırlatarak, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe olumlu katkı sağladığını dile getirdi.