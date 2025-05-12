Çin-CELAC Forumu Konferansı Pekin’de Yapılacak

ÇİN-CELAC FORUMU KONFERANSI YARIN PEKİN’DE DÜZENLENİYOR

Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu’nun 4. Bakanlar Konferansı, yarın Pekin’de gerçekleştirilecek. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Dıyü, düzenlediği basın toplantısında, konferansın “Kalkınma ve Diriliş İçin Birlikte Planlama, Ortak Geleceği Paylaşan Çin-CELAC Topluluğunun İnşası” temasıyla toplanacağını açıkladı. Miao, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in konferansın açılışına katılacağını ve konuşma yapacağını belirtti. Ayrıca, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin Kolombiya ve Honduraslı mevkidaşlarıyla konferansın eş başkanlığını yürüteceğini ifade etti.

PEKİN DEKLARASYONU VE EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

Miao, konferansın ardından “Pekin Deklarasyonu” sonuç bildirgesinin yayımlanacağını ve 2025-2027 yıllarını kapsayan Çin-CELAC Ortak Eylem Planı’nın açıklanacağını kaydetti. Pekin Deklarasyonu’nun, Çin ile CELAC ülkelerinin barışçı kalkınma ve işbirliğine bağlılığını vurgulayacağını dile getiren Miao, eylem planının bilim ve teknoloji, inovasyon, ticaret, yatırım, finans, altyapı, tarım ve gıda endüstrisi, enformasyon teknolojisi, enerji, madencilik ile Kuşak ve Yol Girişimi alanlarındaki işbirliğine yönelik tedbirleri içereceğini belirtti.

LATİN AMERİKA HALKLARI BAĞIMSIZLIĞINI İSTİYOR

Miao, “Latin Amerika ve Karayip halkları, kendi yuvalarını inşa ediyor, birilerinin arka bahçesini değil. Onların ihtiyacı yeni bir Monroe Doktrini değil, bağımsız olmak” diyerek ABD’yi üstü kapalı bir şekilde eleştirdi. Çin, CELAC ülkelerini küreselleşmenin ve çok kutuplu dünyanın önemli bir aktörü olarak gördüğünü vurguladı. Ayrıca, “Çin, hiçbir zaman hegemonya arayışında olmadı, herhangi bir jeopolitik hesap peşinde değiliz” ifadesini kullandı. CELAC ülkeleri ile ilişki kurarken, niyetlerinin bir etki dairesi oluşturmak ve üçüncü bir tarafı hedef almak olmadığını belirtti.

TİCARET HACMİ ARTIYOR

Miao, Çin ile CELAC ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2024’te 500 milyar doları aşacağına ve ikili ticaretin 2000’li yılların başına kıyasla 40 kat arttığına dikkat çekti. Çin, uzun zamandır ABD’den sonra CELAC ülkelerinin en büyük ikinci ticaret partneri konumunda bulunuyor. Brezilya, Şili, Peru ve Uruguay gibi ülkelerin ise en büyük ticaret partneri haline geldiğini vurguladı. Bugüne dek 20 bölge ülkesinin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne katıldığını, 10 ülkenin işbirliği antlaşmaları imzalayarak 200’den fazla altyapı projesini Çin ortaklığında gerçekleştirdiğini ifade etti.

KÜRESEL TİCARETTE ÇİN’İN ROLÜ

Çin-CELAC Forumu, ABD’nin tarife artışlarıyla küresel ticareti tek taraflı olarak kendi lehine şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde, Çin’in bu çok taraflı platformu Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle dayanışma ve ortak tavır almak için kullanacağı öngörülüyor. Çin’in bölgedeki yakın müttefiki Brezilya’nın Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin’e yaptığı resmi ziyaret sırasında forumun açılışına katılacak. İlk kez Ocak 2015’te Pekin’de düzenlenen Çin-CELAC Forumu, 33 üye ülkeyi bir araya getiriyor ve Bakanlar Konferansı’na paralel olarak Siyasi Partiler Forumu, İş Zirvesi, Altyapı Forumu, Bilim ve Teknoloji İnovasyon Forumu gibi alt forumlar düzenleniyor. 10. yılını geride bırakan forum çerçevesinde bugüne dek 3 Bakanlar Konferansı yapıldı, ancak henüz hiç Liderler Zirvesi gerçekleşmedi.