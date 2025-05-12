Çin-CELAC Forumu Konferansı Yarın Pekin’de

FORUMUN TEMELİ VE AÇILIŞ TÖRENİ

Çin-Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Topluluğu (CELAC) Forumu’nun 4. Bakanlar Konferansı, yarın Pekin’de gerçekleşecek. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Dıyü, yaptığı basın toplantısında konferansın “Kalkınma ve Diriliş İçin Birlikte Planlama, Ortak Geleceği Paylaşan Çin-CELAC Topluluğunun İnşası” başlığıyla toplandığını duyurdu. Miao, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in açılış törenine katılarak bir konuşma yapacağını da belirtti. Ayrıca, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi’nin, Kolombiya ve Honduraslı mevkidaşlarıyla konferansın eş başkanlığını yürüteceğini ifade etti.

PEKİN DEKLARASYONU VE ORTAK EYLEM PLANI

Konferansın hemen ardından “Pekin Deklarasyonu” sonuç bildirgesinin yayımlanacağı ve bunu takiben 2025-2027 yıllarını kapsayan Çin-CELAC Ortak Eylem Planı’nın açıklanacağı aktarıldı. Miao, Pekin Deklarasyonu’nun Çin ile CELAC ülkeleri arasındaki barışçı kalkınma ve işbirliğine olan bağlılığı vurgulayacağını söyledi. Eylem planının ise bilim ve teknoloji, inovasyon, ticaret, yatırım, finans, altyapı, tarım ve gıda endüstrisi, enformasyon teknolojisi, enerji ve madencilik ile Kuşak ve Yol Girişimi alanlarında işbirlikleri sağlamak amacıyla tedbirleri kapsayacağını belirtti.

LATİNDEN GÖRÜŞLER VE TİCARET İLİŞKİLERİ

Miao, ABD’yi dolaylı olarak eleştirerek, “Latin Amerika ve Karayip halkları, kendi yuvalarını inşa ediyor, birilerinin arka bahçesini değil. Onların ihtiyacı yeni bir Monroe Doktrini değil bağımsız olmak” dedi. Çin, CELAC ülkelerini küreselleşmenin ve çok kutuplu dünyanın önemli bir aktörü olarak görerek bu işbirliğini “Güney-Güney işbirliği” şeklinde tanımladı. Miao, “Çin, hiçbir zaman hegemonya arayışında olmadı, herhangi bir jeopolitik hesap peşinde değiliz.” ifadesini kullandı.

TAHMINLER VE PROJELER

Miao, Çin ile CELAC ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2024’te 500 milyar doları geçeceğine, ikili ticaretin 2000’li yılların başından bu yana 40 kat arttığına dikkat çekti. Çin, uzun zamandır ABD’den sonra CELAC ülkelerinin en büyük ikinci ticaret ortağı durumunda. Brezilya, Şili, Peru ve Uruguay ise Çin’in en büyük ticaret ortakları haline geldi. Miao, şu ana dek 20 bölge ülkesinin Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ne katıldığını ve 10 ülkenin de işbirliği antlaşmaları imzalayarak 200’ün üzerinde altyapı projesini Çin ortaklığında gerçekleştirdiğini paylaştı.

BÖLGESEL İLİŞKİLER VE FORUMUN ÖNEMİ

Miao, Jamaikalı bir rap sanatçısının, “Çin, Jamaika’da altyapı inşa ediyor, Batılı ülkeler, bunu 300 yılda yapmayı tercih etmedi.” sözlerine de dikkat çekti. Çin-CELAC Forumu, ABD’nin tarife artışlarıyla küresel ticareti tek taraflı olarak kendi lehine şekillendirmeye çalıştığı bir dönemde, Çin’in bu çok taraflı platformu Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle dayanışma sağlamak amacıyla kullanacağı düşünülüyor. Çin’in bölgedeki yakın müttefiki Brezilya’nın Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin’e yaptığı resmi ziyareti esnasında forumun açılışına katılacak.

Çin-CELAC Forumu, 33 ülkeyi bir araya getirirken, ilk kez Ocak 2015’te Pekin’de düzenlenmişti. Forum kapsamında yapılan Bakanlar Konferansı’nın yanı sıra, Siyasi Partiler Forumu, İş Zirvesi, Altyapı Forumu ve Bilim ve Teknoloji İnovasyon Forumu gibi alt forumlar da gerçekleştiriliyor. 10. yılını dolduran Çin-CELAC Forumu çerçevesinde bugüne dek 3 Bakanlar Konferansı düzenlenmiş olsa da henüz hiç Liderler Zirvesi yapılmadı.