Çin, Cuma Günü Uzay Uyduları Gönderdi

ÇİN’İN YENİ UZAY FIRSATLARI

Çin, 6 Eylül’de CERES-1 taşıyıcı roketini kullanarak bir uydu grubu fırlatıyor. Roket, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden, Beijing saatiyle 19.39’da uzaya gönderiliyor. Fırlatma işlemi, teknik açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

UYDU GRUBUNUN BAŞARIYLA YERLEŞTİRİLMESİ

Fırlatma sırasında üç uydu, Kaiyun-1, Yuxing-3 08 ve Yunyao-1 27, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştiriliyor. Bu durum, Çin’in uzay teknolojisinde kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne seriyor.