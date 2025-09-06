Haberler

Çin, Cuma Günü Uzay Uyduları Gönderdi

ÇİN’İN YENİ UZAY FIRSATLARI

Çin, 6 Eylül’de CERES-1 taşıyıcı roketini kullanarak bir uydu grubu fırlatıyor. Roket, ülkenin kuzeybatısında bulunan Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden, Beijing saatiyle 19.39’da uzaya gönderiliyor. Fırlatma işlemi, teknik açısından büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

UYDU GRUBUNUN BAŞARIYLA YERLEŞTİRİLMESİ

Fırlatma sırasında üç uydu, Kaiyun-1, Yuxing-3 08 ve Yunyao-1 27, önceden belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştiriliyor. Bu durum, Çin’in uzay teknolojisinde kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne seriyor.

2025 Akıllı Endüstri Fuarı Başladı

Çin’in Chongqing şehrindeki fuarda, 600’ü aşkın yerli ve yabancı firma otonom sürüşten akıllı evlere kadar çeşitli yenilikler sunuyor.
A Milli Futbol Takımı, Yarın İspanya İle Oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile Konya'da mücadele edecek. Takım, ilk maçında Gürcistan'ı yenerek avantaj sağladı.

