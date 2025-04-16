Çin Cumhurbaşkanı Kuala Lumpur’da Karşılandı

RESMİ ZİYARET VE KARŞILAMA

Kuala Lumpur’da 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen resmi ziyarette, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Malezya’nın Kralı Sultan İbrahim Sultan İskender tarafından düzenlenen bir törenle karşılandı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Xi Jinping ve Sultan İbrahim’in yapacağı görüşmelerin, ikili iş birliğine katkı sağlaması ve karşılıklı faydaların arttırılması hedefleniyor.