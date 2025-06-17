Çin Cumhurbaşkanı Xi Görüştü

XI JİNPİNG KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen 2. Çin-Orta Asya Zirvesi kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Bu görüşme, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım teşkil ediyor.

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ

Xi Jinping ve Sadır Caparov arasındaki bu buluşma, Orta Asya’daki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde bir fırsat sunuyor. Zirve boyunca iki lider, karşılıklı çıkarlar ve stratejik iş birliği konularını ele alarak, bölgesel istikrarı artırmayı hedefliyor.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI

Görüşmede, ticaret, yatırım ve enerji gibi alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulanıyor. İki ülkenin liderleri, Çin ile Kırgızistan arasındaki mevcut ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için yeni yollar arayışında olduklarını belirtiyor.