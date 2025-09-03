Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Törene Katıldı

ÇİN CUMHURBAŞKANI VE YABANCI LİDERLER ANMA TÖRENİNDE BULUŞUYOR

Tıpkı geçmişte olduğu gibi, bu sene de önemli bir anmaya ev sahipliği yapılan Tian’anmen Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinlikler, tarihi bir öneme sahip. Çarşamba sabahı, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in yanı sıra çeşitli ülkelerin liderleri de burada hazır bulunuyor.

80. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLAMAK İÇİN BİR ARAYA GELİYORLAR

Bu anma töreni, Çin Halkının Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı yürütülen dünya savaşında elde edilen zaferin tam 80. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenleniyor. Bu tür törenler, tarihin önemli olaylarını hatırlamak ve geleceğe yönelik güçlü bir mesaj vermek açısından büyük önem taşıyor.

TÜİK, Ağustos Ayı Enflasyonunu Açıkladı

Ağustos 2025 enflasyon verilerine göre, yıllık tüketici enflasyonu %32,95, aylık ise %2,04 olarak belirlendi. Kiralarda %39,62'lik bir artış bekleniyor, gıda ve ulaştırma harcamaları da yükseliyor.
Tekirdağ’da Fabrikada Yangın Çıktı

Ergene'deki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedenine dair incelemeler sürüyor.

