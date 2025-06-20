Çin Cumhurbaşkanı Xi, Luxon ile buluştu

ÇİN CUMHURBAŞKANI İLE YENİ ZELANDA BAŞBAKANI GÖRÜŞTÜ

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 20 Haziran tarihinde resmi ziyaret kapsamında Beijing’de bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile buluştu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliklerinin artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmede, ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konular ele alınıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Xi Jinping, toplantıda, Yeni Zelanda ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin tarihine vurgu yaparken, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Luxon ise, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımın artırılmasının her iki taraf için faydalı olacağını söyledi.

Bu önemli buluşma, iki liderin karşılıklı olarak stratejik alanlarda daha fazla işbirliği yapma arzusunu gözler önüne seriyor.