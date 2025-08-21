Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ortak Çaba Çağrısı Yaptı

Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Xizang Ziyareti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’ndeki çeşitli etnik gruplar ve toplum kesimlerinden temsilcilerle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin modernleşmesinde önemli bir sayfa açmak için ortaklaşa çaba gösterme çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı unvanlarına sahip olan Xi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Xizang’daki bütün etnik grupların mensuplarına en samimi selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Atça’da Futbol Turnuvası Başladı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, Atça Mahallesi 103. kurtuluş yılı için futbol turnuvası organize etti. Sekiz takımın yer aldığı etkinlik, 4 Eylül'e kadar devam edecek.
Zafer Aygün, Tek Aşamalı Protezle Rahatladı

İş kazası sonucu dört yıl boyunca kalça ağrıları çeken 49 yaşındaki Zafer Aygün, gerçekleştirdiği protez ameliyatı ile sağlığına kavuşarak ağrısız yürümeye başladı.

