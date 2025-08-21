Çin Cumhurbaşkanı Xi, Ortak Çaba Çağrısı Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in Xizang Ziyareti

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi’ndeki çeşitli etnik gruplar ve toplum kesimlerinden temsilcilerle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkenin modernleşmesinde önemli bir sayfa açmak için ortaklaşa çaba gösterme çağrısında bulundu.

Xi’nin Mesajı

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı unvanlarına sahip olan Xi, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Xizang’daki bütün etnik grupların mensuplarına en samimi selamlarını ve iyi dileklerini iletti.