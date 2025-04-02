Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Philips CEO’su ile Görüştü

ÇİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Beijing’de, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Royal Philips CEO’su Roy Jakobs ile bir araya geldi. Bu önemli görüşmelerde Han, her iki ülkenin de açık ekonomilere sahip olduğunu, ayrıca ekonomik küreselleşmeyi savunmakta olduklarını belirtti. Ayrıca, iki ülkenin bu süreçten faydalandıklarını da ifade etti. Han, “açık bir küresel ekonomi inşa etme” konusundaki kararlılıklarını vurgularken, Çin-Hollanda ve Çin-Avrupa Birliği arasında ekonomik ve ticari işbirliğini desteklemek amacıyla yüksek standartlı dışa açılmayı sürdürme iradesinde olduklarının altını çizdi.

BÜYÜK ŞİRKETLERİN KALKINMA FIRSATLARI

Görüşmede çok uluslu şirketler için yeni kalkınma fırsatlarının önemine işaret eden Han, Philips’in Çin pazarından yararlanmasını, ülkedeki araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırmasını ve Çin-AB ekonomik işbirliğinin sağlıklı gelişimini desteklemesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Royal Philips CEO’su Jakobs ise, “Çin’in ekonomik kalkınma beklentileri ve pazar fırsatları konusunda iyimseriz” diyerek, uzun vadeli kalkınma stratejilerini sürdürmeye ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini duyurdu.