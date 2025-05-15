Çin-Danimarka İlişkileri Derinleşecek

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NDAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin’deki Danimarka Ticaret Odası’nın kurucusunun gönderdiği mektuba yanıtında, odaya ve üyelerine Çin-Danimarka ve Çin-Avrupa dostluğunu güçlendirme ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirme çağrısı yaptı. Xi, odanın kurucusunun Çin’e olan derin sevgisini ve Danimarkalı işletmelerin Çin’in gelecekteki kalkınmasına olan güvenini takdir etti. Çin’in, yabancı yatırımcılar için ideal, güvenli ve umut vadeden bir yer olduğunu belirten Xi, “Çin’e inanmak, daha iyi bir yarına inanmak; Çin’e yatırım yapmak, geleceğe yatırım yapmak” şeklinde konuştu.

TİCARET ODASININ KÖPRÜ ROLÜ VURGUSU

Xi, Danimarka Ticaret Odası ve üye işletmelerinin, Çin ile Danimarka ve Çin ile Avrupa arasında köprü rolü oynamayı sürdürebilmesi dileğinde bulundu. Karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine yönelik katkı sağlamalarını umduğunu belirtti. Odanın kurucusu ise, kısa bir süre önce hem kendi adına hem de oda adına Xi’ye yazdığı mektupta, Çin ile Danimarka arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutlayarak, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirme isteğini dile getirmişti.