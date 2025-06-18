Çin’de 10 Katlı Piramit Yapı İnşa!

ÇİN’DE BİR ADAMIN İLGİNÇ DİRENİŞİ

Çin’in güneybatısında yaşayan 42 yaşındaki Chen Tianming, yetkililere karşı direniş göstererek evinin üzerine dev bir piramit inşa ediyor. Guizhou eyaletindeki köy 2018 yılında lüks bir tatil köyü yapılması amacıyla tamamen yıkıldı. Projenin içinde tiyatro salonları ve yapay göllerin yer aldığı büyük bir plan bulunuyordu. Ancak Chen, dedesinin 1980’lerde inşa ettiği evi bırakmak istemedi ve ailesinin geçmişine sahip çıkmak için mücadele etti. Yetkililer evi yıkmak istese de Chen, buna izin vermedi.

DEV YAPIYI İNŞA ETMEKTE KARARLI

Her yıl inşaatına devam eden Chen, sonunda 10 katlı piramit benzeri bir yapı ortaya çıkardı. Bu devasa ev, balkonlar, ahşap kirişler, merdivenler ve çeşitli eklentilerle donatılmış bir kule görünümü aldı. Yetkililerin evi kaçak yapı olarak nitelendirerek yalnızca orijinal tek katlı yapının kalmasını istemesi, Chen’in azmini kırmadı. “Kimse bu evi yıkamaz. Yıllardır burada yaşıyoruz. Artık tatil köyü de yapılmayacak, evimi neden yıksınlar?” diyerek kararlılığını vurguladı.

TOURİSTLERİN VE YEREL HALKIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Gece fenerlerle aydınlatılan bu ilginç yapı, giderek daha fazla turistin ilgisini çekmeye başladı. Yerel halk, yapının estetik açıdan güzel olduğunu ve güvenli olması durumunda resmi bir sembol haline gelebileceğine inanıyor. Bazı medya kuruluşları, Chen’in evini Japon animatör Hayao Miyazaki’nin filmlerinde görülen fantastik mekânlara benzetiyor. Ayrıca, ABD’nin Florida eyaletinde, bir adam komşularının manzarasını kapatmak amacıyla tuhaf bir kule inşa etmişti. Ancak Chen’in hikayesi, daha farklı bir direnişi simgeliyor: Tüm köy yıkıldı, komşular taşındı ama o hâlâ evinde durarak savaşını sürdürüyor.