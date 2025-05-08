Çin’de 100.000 Kişilik Ekip Kuruldu

ÇİN KIZILHAÇ DERNEĞİ’NDEN ACİL KURTARMA GÖREVİ

Çin Kızılhaç Derneği, düzenlediği basın toplantısında acil kurtarma görevlerine yönelik önemli bir adım attığını açıkladı. Dernek, yaklaşık 100.000 kişiden oluşan 1.000’i aşkın uzman ekip kurduğunu duyurdu. Bu ekipler, çeşitli afet durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edecek.

GÖREV ALANLARI VE FAALİYETLER

Bu uzman ekipler, afet yardımı, tıbbi destek, su temini yönetimi, halk sağlığı hizmetleri, acil ulaşım, psikolojik destek, arama-kurtarma ve suda kurtarma operasyonları gibi sekiz farklı alanda faaliyet gösterecek. Bu kapsamlı yaklaşım, acil durumları yönetimde önemli bir katkı sağlayacak.

XINHUA HABER AJANSI’NDAN BİLDİRİM

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing’den bu bilgileri aktarıyor. Bu ekiplerin etkin çalışmaları, afet durumlarında gerekli müdahale ve desteğin sağlanmasına katkı sunacak ve toplum için önemli bir kaynak oluşturacak.