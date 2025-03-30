Çin’de 16.000 Yıllık Yüz Yeniden Oluşturuldu

ÜÇ BOYLAMALI YÜZ YENİDEN YAPILDI

Nanning, 30 Mart – Çin’in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’ndeki bilim insanları, üç boyutlu teknoloji ile 16.000 yıl önce yaşamış bir insanın yüzünü yeniden oluşturuyor. Dijital ortamda canlandırılan bu yüz, yuvarlak hatları, dar göz çizgileri, dolgun dudakları ve düz burun yapısıyla dikkat çekiyor.

ANTROPOLOJİK ARAŞTIRMALAR İÇİN KRİTİK REFERANS

Yapılan araştırma, Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanıp, erken dönem insan fizyolojisi ve Çin’in güneyinde yüz hatlarının evrimi hakkında önemli bilgiler sunuyor. Uzmanlar, bu çalışmanın gelecekteki antropolojik araştırmalar için kritik bir referans oluşturduğunu vurguluyor.