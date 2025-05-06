Çin’de 314 Milyon Seyahat Gerçekleşti

ÇİN’DE YERLİ SEYAHATLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Çin, 5 günlük İşçi Bayramı tatilinde yaklaşık 314 milyon yurtiçi seyahat gerçekleştiriyor. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük bir artışı temsil ediyor.

HARCMALARDA DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde turist harcamaları da önemli bir artış göstererek 180,3 milyar yuana (yaklaşık 25 milyar ABD doları) ulaşıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam, yüzde 8’lik bir artış gösteriyor ve tüketici faaliyetlerinin canlılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.