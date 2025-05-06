Haberler

Çin’de 314 Milyon Seyahat Gerçekleşti

ÇİN’DE YERLİ SEYAHATLERDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Çin, 5 günlük İşçi Bayramı tatilinde yaklaşık 314 milyon yurtiçi seyahat gerçekleştiriyor. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük bir artışı temsil ediyor.

HARCMALARDA DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, bu dönemde turist harcamaları da önemli bir artış göstererek 180,3 milyar yuana (yaklaşık 25 milyar ABD doları) ulaşıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre bu rakam, yüzde 8’lik bir artış gösteriyor ve tüketici faaliyetlerinin canlılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

“Aşkın Yüzü” Filminin Tanıtımı Gerçekleşti

'Aşkın Yüzü' filminin tanıtım toplantısı Atlas Sineması'nda yapıldı. Helin Kandemir ve Onur Seyit Yaran başrolünde, aşkın karmaşık duygularını işleyen film 6 Haziran'da vizyona girecek.
Haberler

Sudan, BAE’yi “saldırgan ülke” ilan etti

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'ni "saldırgan ülke" olarak nitelendirip diplomatik ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Bu gelişme, iki ülke arasındaki gerginliği artırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.