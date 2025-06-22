Çin’de 95 Bin Kişi Tahliye Edildi

SEL TEHLİKESİ NEDENİYLE GÜVENLİ ALANLAR DÜZENLENİYOR

Çin’in Hunan eyaletinde meydana gelen sel tehlikesi sonucunda 95 bin kişinin güvenli bölgelerle tahliye edildiği bildiriliyor. Hunan eyaletinin kuzeybatısındaki Zhangjiajie ve Changde şehirleri ile Xiangxi Tujia ve Miao özerk bölgelerinde metrekareye 100 milimetreyi aşan yağmur yağdığı ifade ediliyor.

HAVADARLIK SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Eyalet Meteoroloji Bürosu, fırtına uyarı düzeyini 3’üncü seviyeden 2’nci seviyeye yükseltti. Ayrıca, Acil Durum Yönetimi Komisyonu sel alarmını 4’üncü seviyeden 3’üncü seviyeye çıkardı. Bu önlemler doğrultusunda, riskli bölgelerdeki vatandaşların güvenliği için 95 bin kişinin tahliye edildiği aktarılıyor.