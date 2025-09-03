Çin’De Askeri Geçit Töreni Yapıldı

ÇİN’DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çin’in başkenti Beijing’de, Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yılı kutlamaları çerçevesinde askeri bir geçit töreni gerçekleştiriliyor. Bu önemli etkinlik, 3 Eylül tarihinde, büyük bir katılımla yapıldı.

SİBER SAVAŞ BİRLİKLERİ YÜRÜYÜŞ YAPTI

Geçit töreninde, siber savaş birlikleri de yer aldı ve yürüyüş gerçekleştirdi. Bu durum, askeri gücün modernleşmesini ve dijital savaş alanındaki hazırlıkları gösteriyor. Tören, ülkedeki askeri kuvvetlerin başardıkları ve bu alandaki geliştirmeleri gözler önüne seriyor.