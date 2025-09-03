ÇİN’de Askeri Geçit Töreni Yapıldı

ÇİN’DE ASKERİ GEÇİT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çin, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 80’inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla Pekin’deki Tiananmen Meydanı’nda büyük bir askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Bugün yerel saatle 09.00’da başlayan etkinlik, yürütülen düzenlemelerle geniş kapsamlı bir katılıma sahne oldu.

Şİ CİNPİNG KONUŞMA YAPTI

Etkinlikte Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, askeri birlikleri denetleyerek bir konuşma yaptı. Bu yılki kutlamaların teması “Tarihi hafızada tutma, şehitleri onurlandırma, barışı koruma ve geleceği yaratma” olarak belirlendi. Şi Cinping’in daveti üzerine 26 yabancı devlet ve hükümet başkanının katıldığı tören, uluslararası temsilciler açısından da önem taşıdı.

YABANCI TEMSİLCİLER ETKİNLİĞİ TAKİP ETTİ

Çin hükümetinin daveti üzerine birçok ülkeden meclis başkanları, başbakan yardımcıları, yüksek temsilciler ile eski siyasi yetkililer etkinlikte yer aldı. Ayrıca, etkinliğe katılanlar arasında Çin’deki yabancı büyükelçiler, askeri ataşeler ve uluslararası örgütlerin temsilcileri de bulunmaktaydı. Bu durum, etkinliğin diplomatik boyutunu güçlendirdi.