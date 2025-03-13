Çin’de Balıkçılık Kaynaklarının Korunmasına Destek

DONGTING GÖLÜ VE YANGTZE NEHRİ BALIKÇILIĞI İÇİN YENİ ÇABALAR

Çin hükümeti, Dongting Gölü ile Yangtze Nehri’nin balıkçılık kaynaklarının korunmasına yönelik çabalarını artırıyor. Bu durum birçok balıkçıyı alternatif geçim kaynakları aramaya yönlendiriyor.

YENİ GİRİŞİMLERLE BALIKÇILIK SEKTÖRÜ GELİŞİYOR

Bu dönüşüm sürecinde Hunan Xinghai Spor Şirketi gibi bazı şirketler de yer alıyor. Yaklaşık 50 yıldır Yuanjiang şehrinde balıkçı ağı üreten bu firma, ürün çeşitliliğini arttırmanın yanı sıra kalitesini de iyileştiriyor. Ayrıca piyasasını genişletmek adına spor ağları üreten bir yan kuruluş olan Xinghai Sports’u kurdu.

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Şirketin bu yeni stratejisi sayesinde, 2024 yılında yıllık satışlarının 120 milyon yuana (yaklaşık 16,57 milyon ABD doları) ulaşması bekleniyor.