Çin’de Bilim ve Teknoloji Konferansı

KONFERANS TARİHİ VE YERİ

Çin’in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu’da, 10-12 Haziran tarihlerinde 2. Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Etkileşim Konferansı gerçekleştirilecek.

KONFERANSIN TEMASI VE HEDEFİ

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından salı günü düzenlenen basın toplantısında, Çin Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Chen Jiachang, konferansın teması olan “Ortak Kalkınma için İnovasyon İpek Yolu’nu İnşa Etmek: Kuşak ve Yol Bilim ve Teknoloji Topluluğu için Birlikte Çalışmak” hakkında bilgi verdi. Chen, bu konferansın herkes için ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturma anlayışını ön plana çıkaracağını söyledi.

ETKİNLİK DETAYLARI

Konferans, yaygın istişare ve ortak katkı ilkelerinin vurgulanacağı bir platform olacak. Etkileşimi güçlendirme, uzlaşı inşa etme ve işbirliğini derinleştirme amacı güden konferans, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği için güçlü bir bilim ve teknoloji desteği sağlamayı hedefliyor. Toplantılarda 38 etkinlik, ana etkinlikler, tematik etkinlikler, özel etkinlikler, yuvarlak masa toplantıları ve teknoloji eşleştirme oturumları şeklinde yapılacak.

KONU BAŞLIKLARI

Konferans esnasında akademik etkileşim, endüstriyel inovasyon, uluslararası mega bilim projeleri, yapay zeka ve Kuşak ve Yol bilim ve teknoloji planlama ile politika koordinasyonu gibi konular ele alınacak. Bu etkinlik, 100’den fazla ülke ve uluslararası kuruluştan katılımcıyı bir araya getirecek.