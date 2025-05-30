Çin’de Bilimsel Okuryazarlık Artıyor

BİLİMSEL OKURYAZARLIKTA ARTIS

Çin’de yapılan bir anket, ülke nüfusunun bilimsel okuryazarlığında bir artış olduğunu gösteriyor. Ulusal Bilim ve Teknoloji Çalışanları Günü öncesinde yayımlanan ankete göre, bu durum, inovasyon odaklı kalkınma için güçlü bir işgücünün ortaya çıkacağına işaret ediyor. Çin Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 18-69 yaş aralığında bulunan Çin vatandaşlarının yüzde 44,07’si, yani yaklaşık 440 milyon kişi, temel bilimsel okuryazarlığa sahip. Ayrıca, bu nüfusun yüzde 15,37’si ise bilimsel okuryazarlık kriterlerinin tamamını karşılıyor. Geçen yıl gerçekleştirilen 13’üncü ankette bu oran yüzde 14,14 olarak belirlenmişti.

DERECELİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Ankette, 2024 yılı için yapılacak 14. ulusal anketin katılımcılarının, ilk kez dereceli bir değerlendirme sistemi ile dört seviyede sınıflandırıldığı vurgulanıyor. 85 ve üzeri puan alanlar üst düzey bilimsel okuryazarlık, 70 ve üzeri puan alanlar bilimsel okuryazarlık, 55 ve üzeri puan alanlar temel bilimsel okuryazarlık ve 54 ve altında kalanlar düşük düzey bilimsel okuryazarlık seviyesinde değerlendiriliyor. Sonuçlara göre, üst düzey bilimsel okuryazarlık oranı 1, bilimsel okuryazarlık oranı 7 ve temel bilimsel okuryazarlık oranı 19 şeklinde bir piramit dağılımı gözlemleniyor. Ortalama 68 puanla temel bilimsel okuryazarlık seviyesine sahip olan yaklaşık 440 milyon vatandaş, bilimsel bilgiyi orta düzeyde anlayıp uygulayabiliyor.

Ankette, bilimsel okuryazarlık “bilimsel ilkeleri benimseme, eleştirel düşünme ilkelerinin uygulanması, temel metodolojilere hakimiyet ve gerçek dünyadaki sorunları çözme konusundaki bilgi kullanma becerisi” olarak tanımlanıyor. Çin, 2021 yılında Devlet Konseyi tarafından yayımlanan halkın bilim okuryazarlığına yönelik eylem planı ile 2025 yılına kadar bilimsel okuryazar nüfus oranını toplam nüfusun yüzde 15’inin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Dernek, bu anket sonuçlarının, temel bilimsel okuryazarlığa sahip bireylerin modern kalkınma ve bilimsel üretim taleplerini karşılama konusunda iyi donanıma sahip olduklarını ve ekonomik, sosyal ilerleme ve teknolojik yenilik için önemli bir insan kaynağı sağladığını öne sürüyor.

Anketi gerçekleştiren kuruluş olan Çin Bilim Popülerliğini Artırma Araştırma Enstitüsü, kademeli değerlendirme yönteminin bölgesel ve demografik farklılıklar hakkında daha kesin bilgiler sağlayarak hedeflenen bilimsel eğitim politikalarının formüle edilmesine yardımcı olduğunu belirtip, uluslararası değerlendirme standartlarına uygun bir ankete imza attıklarını ifade ediyor. Bu anket, bilimsel okuryazarlık durumu, bilim ve teknolojiye yönelik tutum, bilimsel bilgi edinme yöntemleri ve bilim popülerleştirme faaliyetlerine katılım gibi çeşitli alanları kapsıyor. Hedef kitlesi ise 18 ila 69 yaş arasındaki Çin vatandaşları.