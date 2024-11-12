Çin’de Bisikletli Öğrenci Akını Yaşanıyor

ÖĞRENCİLER BİSİKLETLE KAIFENG’A GİTTİ

Çengçou şehrinden on binlerce öğrenci, bisikletlerine binerek birkaç saat mesafedeki antik Kaifeng şehrine doğru pedal çevirdi. Yetkililer, küçük kentin hızla kapasitesini aştığını, konaklama alanlarının, restoranların ve kamuya açık yerlerin tamamen dolduğunu belirtti.

POLİS UYARIDA BULUNDU

İnternette yayımlanan videolar, on binlerce bisikletlinin Kaifeng sokaklarını doldurduğunu gösteriyor. Bu sırada polis, megafon kullanarak öğrencilere bölgeden ayrılmaları gerektiği konusunda uyarılar yaptı.